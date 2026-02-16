

Torino, 16 feb. (Adnkronos) - La visita al Niguarda dove sono ricoverati i giovani rimasti feriti a Crans Montana è stata un momento di "straordinaria umanità". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro di questa mattina a Torino con i vertici e la redazione del quotidiano 'La Stampa', quando gli è stata donata una riproduzione della prima pagina del giornale con la foto che lo ritrae nell'ospedale milanese con la mascherina, il camice e i calzari protettivi. "È la prima pagina che secondo noi la rappresenta di più", ha affermato il direttore Andrea Malaguti.

"Un momento di straordinaria umanità oltre che di professionalità -ha ricordato Mattarella- Questa comunità di genitori che al loro interno è profondamente unita", un momento "terapeutico prezioso, oltre che di affetto, ovviamente. Pensare a quello che hanno passato, i primi momenti, per fortuna le cose vanno un po' meglio, ma naturalmente sempre con grandi impegni di fronte. Ma i medici!, perché trovarsi a gestire all'improvviso numerosi casi contestuali di ustioni è una cosa che richiede una perizia straordinaria, che hanno messo in campo".

