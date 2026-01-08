Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, parteciperà domani alla Messa in memoria delle vittime dell’incendio di Crans-Montana nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso.
Svizzera: Fontana domani a messa a Roma per vittime Crans Montana
8 gennaio, 2026 • 17:23
