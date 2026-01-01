

Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Mi stringo ai familiari delle vittime della tragedia di Crans-Montana. Sono vicino al popolo svizzero e alla comunità locale per questo immenso dolore che li ha colti in ore di festa per il nuovo anno. Rivolgo un sentito ringraziamento a chi sta lavorando per prestare soccorso e al personale italiano che sta collaborando con la Svizzera". Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.

