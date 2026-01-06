

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Solidarietà ai giornalisti e alle troupe Rai aggrediti a Crans Montana. Impedire il lavoro degli operatori dell’informazione non è accettabile. Intimidire chi informa significa colpire il diritto dei cittadini ad essere informati. La gravissima tragedia avvenuta non può giustificare aggressioni contro chi svolge il lavoro di informare i cittadini". Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, componente della Vigilanza Rai.

