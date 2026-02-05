

Berna, 5 feb. (Adnkronos/Ats) - Il Canton Vallese ha proceduto a stanziare le prime indennità d'urgenza per le persone coinvolte nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Si tratta di una somma di 10.000 franchi (quasi 11.000 euro) versata per ora a 48 tra ricoverati e famiglie delle vittime, 34 dei quali in Svizzera, sette in Francia, sei in Italia e uno in Belgio. Come riportano le autorità cantonali in un comunicato, prima di procedere al pagamento sono state svolte tutte le verifiche amministrative del caso. "Le pratiche vengono elaborate man mano che riceviamo i documenti richiesti e sono quindi trasmesse alla banca per i pagamenti", si sottolinea nella nota.

Intanto il Consiglio di stato sta facendo "tutti gli sforzi necessari per la creazione di una fondazione d'aiuto per la quale ha previsto una donazione di 10 milioni di franchi (11 milioni di euro)". Il Cantone inoltre ha creato due gruppi di lavoro, uno strategico e uno giuridico, con il compito di coordinare le attività dell'amministrazione e avere così una visione d'insieme di tutte le questioni legate all'incendio. A causa delle numerose domande giuridiche da evadere, il Cantone si avvale del sostegno di uno studio legale multidisciplinare.

