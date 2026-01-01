

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "La Farnesina e il Consolato a Ginevra seguono la situazione a Crans-Montana, dove alcune esplosioni e un grave incendio in un ristorante hanno provocato morti e feriti. Sono in corso verifiche sull’eventuale coinvolgimento di connazionali in raccordo con le autorità locali". Lo scrive in una nota il ministero degli Esteri, aggiungendo che "il ministro Antonio Tajani è informato. Per eventuali segnalazioni contattare il Consolato generale d'Italia a Ginevra al numero 0041793253978 o l'Unità di Crisi al +39 0636225 o via mail a unita.crisi@esteri.it".

