

Londra, 2 gen. (Adnkronos) - Re Carlo e sua moglie, la regina Camilla, sono "profondamente rattristati" dal "devastante" incendio a Crans Montana, in cui sono morte almeno 47 persone. Lo ha dichiarato il sovrano britannico su X, aggiungendo che è stato "estremamente straziante che una notte di festa per giovani e famiglie si sia trasformata in una tragedia così da incubo". Oltre alle persone morte, 115 sono rimaste ferite, la maggior parte delle quali in modo grave, in un bar della località alpina di Crans-Montana, meno di due ore dopo la mezzanotte di Capodanno.

