

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Sicuramente questa tragedia era evitabile. Le leggi ci sono e sono severe da noi quanto lo sono nell'Unione europea. Ci sono state mancanze nell'applicazione delle leggi nei controlli. Mancanze e omissioni" di cui si occuperà l'inchiesta in corso. Lo ha detto l'ambasciatore svizzero in Italia, Roberto Balzaretti, a Tg2Post.

