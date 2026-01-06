

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Quanto ai controlli mancati la giustizia dovrà curare la verità, pare ce ne siano stati 1.500 in questo periodo, in tutta Crans Montana, perché questo locale non sia stato controllato è una cosa inspiegabile a priori, vedremo cosa ci dirà l'inchiesta. Quanto alla porta all'uscita d'emergenza, pare fosse utilizzata per entrare perché dava sul pianerottolo che dava accesso ad altre stanze" e "se è stata chiusa per evitare che qualcuno entrasse senza essere controllato" è "inaccettabile". Lo ha detto l'ambasciatore svizzero in Italia, Roberto Balzaretti, a Tg2Post.

