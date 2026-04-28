

Livorno, 28 apr. - (Adnkronos) - La quinta giornata della Settimana Velica Internazionale si è conclusa con un incontro dedicato all’epopea del Team Luna Rossa all’America’s Cup. L’Accademia Navale ha ospitato due vincitori della Coppa nel 2024 nelle acque di Barcellona: la trimmer triestina Alice Linussi, vittoriosa nella prima edizione della Women’s America’s Cup e il giovane livornese Rocco Falcone, che ha avuto lo stesso ruolo nell’equipaggio che si è aggiudicato la terza edizione della Youth America’s Cup. Ad ascoltarli, un folto pubblico, costituito da appassionati della vela e da allievi dell’Accademia navale, che poi si sono intrattenuti con i campioni per chiedere consigli utili al loro addestramento marinaresco. I due ragazzi si stanno preparando a difendere il titolo nel 2027 nelle acque di Napoli.

Lo stesso specchio d’acqua dove la squadra maschile tenterà di nuovo l’assalto al titolo più antico e prestigioso: l’unico che ancora manca nel prestigioso palmares dell’Italia e del team Luna Rossa. Labronico anche Pietro Romeo, che ha fatto parte dell’equipaggio che nel 2000 ha vinto la Louis Vuitton Cup nelle acque di Auckland, assicurandosi il trofeo degli sfidanti e arrivando a un passo dal sogno di portare in Italia la mitica coppa delle Cento ghinee. Di quel team, in qualità di manager, faceva parte anche Antonio Marrai, esperto di logistica al servizio di Luna Rossa per vent’anni, che nel 1987 aveva fatto parte dell’equipaggio di Azzurra nella spedizione di Perth, in Australia. A bordo di quella storica barca c’era anche un giovane Enrico Chieffi, oggi amministratore delegato di una nota azienda di abbigliamento velico, che ha rivolto anche lui parole di incoraggiamento alla nuova generazione di velisti e di futuri ufficiali della Marina Militare.

