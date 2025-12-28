

Paramaribo, 28 dic. (Adnkronos) - Un uomo ha accoltellato a morte nove persone, tra cui cinque bambini, la scorsa notte nella zona est di Paramaribo, capitale del Suriname, piccolo paese di lingua olandese nel nord del Sud America. Lo ha reso noto la polizia, precisando che l'uomo è stato ferito e arrestato.

"Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre, un individuo di sesso maschile ha ucciso quattro adulti e cinque bambini con un oggetto tagliente. Un sesto bambino e un adulto sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati" all'ospedale, secondo il comunicato della polizia, che riferisce di aver dovuto sparare al sospettato, che è stato ferito alle gambe e ricoverato in ospedale.

