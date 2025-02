- Supermicro offre un'architettura raffreddata ad aria e a liquido di nuova generazione per la piattaforma NVIDIA Blackwell

SAN JOSE, California, 5 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per AI/ML, HPC, cloud, storage e 5G/Edge, annuncia la piena disponibilità produttiva delle sue soluzioni Building Block Solutions® per centri dati con IA end-to-end, accelerate dalla piattaforma NVIDIA Blackwell. Il portafoglio di Supermicro Building Block fornisce gli elementi infrastrutturali fondamentali necessari per scalare le soluzioni Blackwell con tempi di implementazione eccezionali. Il portafoglio comprende un'ampia gamma di sistemi raffreddati ad aria e a liquido con molteplici opzioni di CPU. Tra queste rientrano una potenza termica superiore che supporta il raffreddamento ad aria tradizionale, il raffreddamento da liquido a liquido (L2L) e il raffreddamento da liquido ad aria (L2A). Inoltre, una suite software completa per la gestione dei centri dati, l'integrazione a livello di rack, inclusi cablaggio e commutazione di rete completi e la convalida della soluzione L12 a livello di cluster possono essere forniti come offerta chiavi in mano con consegna globale, supporto professionale e assistenza.

"In questo momento di trasformazione dell'intelligenza artificiale, in cui le leggi sulla scalabilità stanno spostando i limiti delle capacità dei centri dati, le nostre ultime soluzioni basate su NVIDIA Blackwell, sviluppate attraverso una stretta collaborazione con NVIDIA, offrono una potenza di calcolo eccezionale", ha dichiarato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "Le offerte di GPU NVIDIA Blackwell di Supermicro in unità scalabili plug-and-play con raffreddamento a liquido e ad aria avanzati consentono ai clienti di implementare un'infrastruttura che supporta carichi di lavoro di intelligenza artificiale sempre più complessi, mantenendo al contempo un'efficienza eccezionale. Ciò rafforza il nostro impegno nel fornire soluzioni sostenibili e all'avanguardia che accelerino l'innovazione dell'intelligenza artificiale".

I sistemi NVIDIA HGX B200 a 8 GPU di Supermicro sfruttano la tecnologia di raffreddamento a liquido e ad aria di ultima generazione. Le piastre di raffreddamento di nuova concezione e la nuova unità di distribuzione del refrigerante (CDU) da 250 kW più che raddoppiano la capacità di raffreddamento della generazione precedente nello stesso fattore di forma 4U. Disponibile nelle configurazioni 42U, 48U o 52U, il design in scala rack con i nuovi collettori di distribuzione del refrigerante verticali (CDM) non occupa più preziose unità rack. Ciò consente di avere 8 sistemi composti da 64 GPU NVIDIA Blackwell in un rack 42U, e fino a 12 sistemi con 96 GPU NVIDIA Blackwell in un rack 52U.

Il nuovo sistema NVIDIA HGX B200 10U raffreddato ad aria è dotato di uno chassis riprogettato con maggiore headroom termico per ospitare otto GPU Blackwell da 1000 W TDP. È possibile installare fino a 4 nuovi sistemi raffreddati ad aria 10U e integrarli completamente in un rack, con la stessa densità della generazione precedente, garantendo prestazioni di inferenza fino a 15 volte superiori e prestazioni di formazione fino a 3 volte superiori.

I nuovi progetti SuperCluster integrano la rete Ethernet NVIDIA Quantum-2 InfiniBand o NVIDIA Spectrum-X in un rack centralizzato, consentendo un'unità scalabile non bloccante da 256 GPU in cinque rack o un'unità scalabile estesa da 768 GPU in nove rack. Questa architettura, realizzata appositamente per i sistemi NVIDIA HGX B200 con supporto nativo per la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise per lo sviluppo e l'implementazione di pipeline di IA agentiche end-to-end di livello produttivo, unita all'esperienza di Supermicro nell'implementazione dei più grandi centri dati raffreddati a liquido del mondo, garantisce efficienza e tempi per il lancio online eccezionali per i progetti odierni più ambiziosi dei centri dati con IA.



Raffreddati a liquido o ad aria: i sistemi Supermicro NVIDIA HGX B200

Il nuovo sistema 4U NVIDIA HGX B200 a 8 GPU raffreddato a liquido è dotato di piastre di raffreddamento di nuova concezione e di un design avanzato dei tubi che migliorano ulteriormente l'efficienza e la manutenibilità del modello precedente utilizzato per il sistema NVIDIA HGX H100/H200 a 8 GPU. Completato da una nuova unità di distribuzione del raffreddamento da 250 kW, che più che raddoppia la capacità di raffreddamento della generazione precedente mantenendo lo stesso fattore di forma 4U, il nuovo design in scala rack con i nuovi collettori di distribuzione del refrigerante verticali (CDM) consente un'architettura più densa con scenari di configurazione flessibili utilizzati per vari ambienti dei centri dati. Supermicro offre configurazioni rack da 42U, 48U o 52U per centri dati raffreddati a liquido. La configurazione 42U o 48U prevede 8 sistemi e 64 GPU in un rack e un'unità scalabile da 256 GPU in cinque rack. La configurazione rack 52U consente di installare 96 GPU in un rack e unità scalabili da 768 GPU in nove rack per le implementazioni di centri dati con IA più avanzate. Supermicro offre anche un'opzione CDU in-row per grandi implementazioni, nonché una soluzione rack con raffreddamento da liquido ad aria che non richiede acqua di rete.

I sistemi NVIDIA HGX B200 di Supermicro supportano nativamente il software NVIDIA AI Enterprise per accelerare i tempi di produzione dell'intelligenza artificiale. I microservizi NVIDIA NIM consentono alle organizzazioni di accedere ai più recenti modelli di intelligenza artificiale per un'implementazione rapida, sicura e affidabile sull'infrastruttura accelerata NVIDIA ovunque, nei centri dati, nel cloud o nelle postazioni di lavoro.

Per i centri dati tradizionali è disponibile anche il nuovo sistema NVIDIA B200 10U a 8 GPU raffreddato ad aria, con un vassoio GPU modulare riprogettato per ospitare le GPU NVIDIA Blackwell in un ambiente raffreddato ad aria. Il design del rack raffreddato ad aria segue l'architettura collaudata e leader del settore della generazione precedente, quattro sistemi e 32 GPU in un rack 48U, garantendo al contempo le prestazioni NVIDIA Blackwell. Tutti i sistemi Supermicro NVIDIA HGX B200 sono dotati di un rapporto GPU-NIC 1:1 che supporta le schede SuperNIC NVIDIA BlueField-3 o le schede NIC NVIDIA ConnectX-7 per la scalabilità in una struttura di elaborazione ad alte prestazioni.

Supermicro fornisce supporto per i sistemi inclusi nel programma NVIDIA-Certified Systems. Questo programma integra GPU, CPU e tecnologie di rete ad alta velocità e sicure NVIDIA nei sistemi dei principali partner NVIDIA, garantendo configurazioni convalidate per prestazioni, affidabilità e scalabilità ottimali. Scegliendo un NVIDIA-Certified System, le aziende possono scegliere in sicurezza le soluzioni hardware per alimentare i loro carichi di lavoro di elaborazione accelerata. NVIDIA ha certificato i sistemi Supermicro con GPU NVIDIA H100 e H200.

Soluzione di raffreddamento a liquido end-to-end per NVIDIA GB200 NVL72

La soluzione SuperCluster di Supermicro, basata sul sistema NVIDIA GB200 NVL72, rappresenta una svolta nell'infrastruttura di elaborazione con IA, combinando la tecnologia di raffreddamento a liquido end-to-end di Supermicro. Il sistema integra 72 GPU NVIDIA Blackwell e 36 CPU NVIDIA Grace in un singolo rack, offrendo funzionalità di elaborazione esascalari tramite la rete NVLink più estesa di NVIDIA fino ad oggi, raggiungendo 130 TB/s di comunicazioni tra GPU.

La versatilità della soluzione 48U supporta sia configurazioni di raffreddamento da liquido ad aria che da liquido a liquido, adattandosi a vari ambienti dei centri dati. Inoltre, il software SuperCloud Composer di Supermicro fornisce strumenti di gestione per il monitoraggio e l'ottimizzazione delle infrastrutture raffreddate a liquido, offrendo una soluzione completa dalla prova di concetto all'implementazione su larga scala.

Soluzioni end-to-end per centri dati e servizi di implementazione per NVIDIA Blackwell

Dalla prova di concetto (PoC) all'implementazione su vasta scala, Supermicro si propone come fornitore di soluzioni complete con scala di produzione globale, offrendo tutti i componenti necessari, progettazione di soluzioni a livello di centri dati, tecnologie di raffreddamento a liquido, soluzioni di rete, cablaggio, software di gestione, test e convalida e servizi di installazione in loco. Il suo ecosistema interno di raffreddamento a liquido offre una soluzione di gestione termica completa e personalizzata, con piastre di raffreddamento ottimizzate per GPU, CPU e moduli di memoria, oltre a versatili fattori di forma e capacità delle unità di distribuzione del refrigerante, collettori, tubi flessibili, connettori, torri di raffreddamento e un sofisticato software di monitoraggio e gestione. Con stabilimenti di produzione a San Jose, in Europa e in Asia, Supermicro offre una capacità produttiva senza pari per sistemi rack raffreddati a liquido, garantendo consegne puntuali, costi totali di proprietà (TCO) ridotti, impatto ambientale ridotto e qualità costante.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nello sviluppo di soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e con sede a San Jose, California, Supermicro è impegnata a fornire innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell'IA e per il 5G telco/edge IT. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete con server, AI, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. La competenza di Supermicro nel campo della progettazione delle schede madri, dell'alimentazione e degli chassis ne favorisce ulteriormente le attività di sviluppo e produzione e rende possibile l'innovazione di prossima generazione, dal cloud all'edge, per i nostri clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l'ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all'interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri 'blocchi costruttivi' flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

