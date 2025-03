Supermicro promuove l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e la crescita economica nel fiorente mercato tecnologico di San Jose

SAN JOSE, California, 3 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per l'AI, il cloud, lo storage e il 5G/edge, è impegnato in una forte espansione e annuncia progetti per la realizzazione di un terzo campus nella Silicon Valley. Il primo edificio si estenderà su oltre 28.000 metri quadri, mentre il terzo campus, una volta completato, occuperà un'area di quasi 270.000 metri quadri. Con il supporto del sindaco, questa espansione rafforza la posizione di Supermicro come leader di settore e velocizza la disponibilità di soluzioni Data Center Building Block® raffreddate a liquido per data center e clienti, creando al contempo nuovi posti di lavoro e opportunità per i talenti locali. Supermicro è un produttore leader nell'IT con sede negli Stati Uniti.



"Siamo entusiasti di ampliare la nostra presenza nella Silicon Valley", ha affermato Charles Liang, presidente e amministratore delegato di Supermicro. "Con la crescente diffusione delle fabbriche di AI, i data center raffreddati a liquido diventano fondamentali per soddisfare le crescenti richieste dei clienti. Secondo le nostre previsioni, fino al 30% dei nuovi data center adotterà soluzioni basate sul raffreddamento a liquido. Oggi Supermicro è in grado di consegnare 5.000 rack raffreddati ad aria o 2.000 rack raffreddati a liquido al mese, a supporto di grandi ordini. Questa espansione rappresenta un importante passo avanti nella nostra visione di innovazione, investimenti nella forza lavoro, qualità, tempi di distribuzione (TTD), servizi relativi ai tempi di messa in linea (TTO) e progresso tecnologico".

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di raffreddamento a liquido Building Block targate Supermicro fare clic qui.

"Siamo orgogliosi di ospitare Supermicro, una delle aziende maggiormente innovative e a più rapida crescita alla base della rivoluzione dell'AI, con circa 3.000 dipendenti locali in continuo aumento", ha affermato il sindaco di San Jose, Matt Mahan. "Programmando questa espansione, Supermicro aiuta San Jose a ridefinire il significato del 'Made in America' e a creare nuovi posti di lavoro ben retribuiti per promuovere la nostra economia".

Secondo le previsioni, il nuovo sviluppo creerà centinaia di nuovi posti di lavoro in diversi settori, tra cui ingegneria, produzione e ruoli all'interno dell'azienda. Supermicro sviluppa soluzioni modulari raffreddate a liquido, destinate alla produzione AI e al mercato HPC, che aiutano i data center a funzionare in modo più efficiente, riducendo l'impatto ambientale e risparmiando sui costi operativi grazie a un minor consumo di elettricità nel corso del tempo.

"PG&E è entusiasta di supportare l'espansione continuativa di Supermicro nella Silicon Valley", ha dichiarato Teresa Alvarado, vicepresidente della South Bay and Central Coast Region di PG&E. "Grazie ai nostri continui investimenti in infrastrutture ed energia pulita, PG&E è pronta a fornire energia affidabile e sostenibile per soddisfare le sempre maggiori esigenze del settore tecnologico".

Supermicro continua a collaborare a stretto contatto con gli operatori dei data center per abbinare la tecnologia server più adatta ai carichi di lavoro più impegnativi. Grazie al forte impegno dell'azienda nel promuovere la tecnologia, potenziare i talenti e stimolare la crescita economica a lungo termine, la realizzazione del nuovo sito dovrebbe prendere il via nel 2025.

