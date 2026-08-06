

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - Le proposte del presidente della Fifa Gianni Infantino continuano a scatenare polemiche. E dopo il piano per la vendita di una quota dei Mondiali ai privati, bloccata dalla Uefa di Aleksander Čeferin, con tanto di scuse del massimo organismo del calcio mondiale, The Guardian, svela che lo stesso Infantino aveva avviato delle trattative per rinominare la Superlega, la sfortunata competizione europea nata da una scissione, ribattezzandola 'Fifa Super League, e le negoziazioni sono arrivate fino alla stesura di un accordo preliminare che avrebbe cambiato il volto del calcio europeo. Il documento preliminare, svelato dal quotidiano britannico, è datato ottobre 2020 e propone di rinominare qualsiasi nuova competizione sotto il marchio Fifa.

Il term sheet, documento comunque non vincolante, firmato dalle parti, descrive in che misura l'amministrazione Infantino sia stata implicata in un piano che ha suscitato diffusa indignazione tra i tifosi e ha escluso i club nell'aprile 2021. Rivela inoltre che la Fifa era disposta a mettere da parte le sue federazioni affiliate per promuovere piani di riduzione del numero di finestre internazionali e illustra come all'organo di governo del calcio mondiale sarebbero stati concessi speciali diritti di governance e politici con una "golden share". Tra l'altro il documento propone anche una versione ampliata della Coppa del Mondo per club Fifa, denominata "competizione globale per club", che sarebbe dovuta andare in scena ogni anno con una durata di tre settimane e direttamente collegata alla Superlega.

Da sottolineare che una versione del progetto fu lanciata poi senza il coinvolgimento diretto della Fifa nell'aprile 2021, e successivamente abbandonata a seguito di proteste su larga scala, di club e tifosi con Infantino che intervenne al congresso Uefa di Montreux affermando che la sua organizzazione poteva "solo disapprovare fermamente la creazione della Superlega".

