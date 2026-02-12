

Khartoum, 12 feb. (Adnkronos/Afp) - Almeno 21 persone sono morte ieri sera nel naufragio di una barca sul Nilo, nel nord del Sudan, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Khartoum ha dichiarato in un comunicato che sono stati recuperati 21 corpi, senza specificare la causa dell'incidente. Secondo alcuni testimoni, la barca trasportava 30 passeggeri che stavano attraversando il fiume a nord della capitale Khartoum.

