- Roma, 20 Gennaio 2025-Fondata in America dal prof. Mario Lisco e in Italia con il prezioso aiuto di Davide Gioia, responsabile appunto per l’Italia, PsicologoZen è una piattaforma innovativa di supporto psicologico online che ha recentemente condotto uno studio su 10.000 genitori italiani per analizzare l’impatto dell’uso precoce degli smartphone nei bambini. I risultati sono allarmanti: il 70% dei bambini sotto i 3 anni utilizza quotidianamente uno smartphone, mentre il 45% dei genitori ammette di usarlo per calmare i figli.

Un’abitudine apparentemente innocua che, secondo gli esperti, sta minando lo sviluppo emotivo e cognitivo dei più piccoli, rendendoli sempre meno capaci di gestire la noia, la frustrazione e le emozioni senza il supporto di uno schermo.

L’allarme degli esperti: “Così cresce una generazione fragile”

“Siamo di fronte a una crisi educativa senza precedenti”, spiega il prof. Mario Lisco, fondatore di PsicologoZen. “Dare lo smartphone ai bambini a due anni significa esporli a un rischio altissimo di dipendenza precoce. I genitori, spesso inconsapevoli, stanno compromettendo la capacità dei figli di sviluppare autonomia emotiva e sociale”.

Secondo lo studio di PsicologoZen, i segnali di allarme sono già evidenti:

Aumento dell’irritabilità nei bambini quando viene tolto il dispositivo

Difficoltà di concentrazione e attenzione nei primi anni di scuola

Impazienza e bassa tolleranza alla frustrazione

Minore interesse per il gioco e le interazioni sociali reali

“La tecnologia è uno strumento utile, ma se non viene gestita correttamente diventa un ostacolo allo sviluppo”, sottolinea Davide Gioia, responsabile di PsicologoZen Italia. “Molti genitori non hanno gli strumenti per affrontare il problema e finiscono per affidarsi agli schermi come unica soluzione”.

PsicologoZen: supporto ai genitori in meno di 5 minuti

Per contrastare il fenomeno, PsicologoZen ha sviluppato un servizio di supporto immediato per i genitori, con psicologi disponibili immediatamente senza attese per affrontare le difficoltà educative legate all’uso della tecnologia.

“Molti genitori si sentono soli e sopraffatti”, spiega il prof. Lisco. “Per questo offriamo un servizio rapido ed efficace, con professionisti specializzati nell’educazione digitale, per aiutare le famiglie a gestire al meglio il rapporto tra bambini e tecnologia”.

PsicologoZen tratta oltre 50 aree di supporto, tra cui genitorialità, educazione emotiva, stress familiare, dipendenza da tecnologia e gestione del comportamento infantile.

Il futuro: una generazione senza autonomia emotiva?

Gli esperti lanciano un appello: senza un intervento tempestivo, la dipendenza precoce dagli schermi rischia di creare una generazione di adulti incapaci di gestire lo stress e le relazioni interpersonali.

“Il nostro obiettivo è aiutare i genitori a recuperare il ruolo centrale nella crescita dei figli”, conclude Lisco. “Serve un’educazione digitale consapevole e strumenti concreti per evitare che lo smartphone diventi l’unico strumento di regolazione emotiva per i bambini”.

PsicologoZen invita i genitori a informarsi e a chiedere supporto professionale prima che il problema diventi irreversibile.



