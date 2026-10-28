

Milano, 26 ott. (Adnkronos) - La fantasia dei bambini diventa un libro che unisce arte, letteratura e solidarietà. Si intitola 'Strani animali e altre storie' il nuovo volume della collana Segni e Storie, ideato dalla fotografa, giornalista Silvia Amodio, presidente dell’associazione 'Alimenta l’amore Ets', e promosso dall’associazione in collaborazione con Coop Lombardia. Il libro nasce dai disegni realizzati durante il Festival delle Bambine e dei Bambini al Castello Sforzesco di Milano nel mese di maggio, successivamente reinterpretati dall’illustratrice Anna Ciammitti e trasformati in fonte d’ispirazione per venti scrittori. Il risultato è un’opera corale nella quale i bambini non sono soltanto destinatari delle storie, ma protagonisti della loro creazione. Un incontro tra lo sguardo libero dell’infanzia e l’esperienza narrativa degli adulti che restituisce valore alla fantasia come strumento di espressione e conoscenza.

Hanno partecipato alla realizzazione del volume Adelaide Barigozzi, Alessandro Sala, Chiara Gily, Daniele Bergesio, Diego Goso, Eva Filoramo, Francesco Muzzopappa, Gaia Giordani, Gianluca Caporaso, Giorgio Volpi, Orsola Severini, Paolo Iabichino, Paolo Maggioni, Piero Colaprico, Pietro Izzo, Roberta Marasco, Rocco Rossitto, Stefano Tartarotti, Valeria Fioretta e Vito Lecci

"In alcuni momenti critici della mia vita la lettura non è stata soltanto uno svago, ma una guida che mi ha aiutato a prendere decisioni importanti e a sentirmi meno sola. Penso che oggi i bambini dedichino alla lettura poco tempo, distratti dallo schermo del cellulare e dai troppi impegni - racconta Amodio - Abbiamo dichiarato guerra alla noia. E, senza volerlo, forse abbiamo dichiarato guerra anche all’immaginazione. La noia, soprattutto nell’infanzia, non è un problema da risolvere. È un tempo da abitare. È quello spazio silenzioso in cui la mente comincia a costruire mondi, inventare personaggi, fare domande. È il luogo in cui nasce la creatività, prima ancora di avere un nome. Leggere è un atto rivoluzionario. Così ho invitato i piccoli, di età compresa tra i tre e i dieci anni, a partecipare a un laboratorio di disegno sotto la supervisione di un illustratore. Da quei disegni sono nate venti tavole, che hanno ispirato i racconti di questo libro".

"Con Anna (Ciammittin ndr) - prosegue - abbiamo dialogato a lungo per trovare il modo di armonizzare il suo lavoro con quello dei bambini. All’inizio si percepiva uno stacco tra la sua matita e la loro, poi, prova dopo prova, siamo arrivati a un equilibrio che trovo perfetto. Ha saputo accogliere i segni dei piccoli e restituirli in immagini poetiche e visionarie. Così uno scarabocchio è diventato un groviglio di pensieri, oppure il fumo che esce dal tubo di scappamento di un’auto". 'Strani animali e altre storie' prosegue il percorso editoriale avviato con 'Il rinoceronte che voleva colorare il mondo', confermando la vocazione della collana Segni e Storie a coniugare creatività, cultura e impegno sociale. Il ricavato del libro, disponibile dal 24 ottobre, al costo di 7,50 euro, nei punti vendita Coop Lombardia, sarà interamente devoluti a Soleterre per sostenere i progetti di oncologia pediatrica in Italia.

