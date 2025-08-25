

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - Dopo due ore di interrogatorio davanti al gip, Christian Persico ha confessato oggi, lunedì 25 agosto, di aver ucciso Tina Sgarbini, la sua ex compagna di 47 anni, trovata morta in casa a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, la mattina del 23 agosto. Per l'uomo, accusato di omicidio, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Domani, intanto, la procura conferirà l'incarico per l'autopsia sul corpo della donna, che sarebbe stata strangolata in casa. "Il mio assistito è affranto – afferma all'Adnkronos il difensore del 36enne, l'avvocato Michele Gallo –. Già prima di essere fermato dai carabinieri ha tentato il suicidio. E' molto provato".

