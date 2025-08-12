

Roma, 12 ago (Adnkronos) - "A 81 anni dall'eccidio nazifascista di Sant’Anna di Stazzema, rinnoviamo il ricordo di una pagina terribile della storia del Novecento. La memoria di quanto accaduto deve farsi sempre più coscienza dell’atroce barbarie che venne consumata contro innocenti e del prezzo altissimo che fu pagato per la conquista delle libertà. Un pensiero profondo e rispettoso alle famiglie delle vittime, a cui ci stringiamo nel ricordo e nel dolore". Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.

