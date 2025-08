Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Anche oggi, 2 agosto 2025, la Presidente del Consiglio ha volutamente evitato di ricordare che la strage alla stazione di Bologna fu compiuta dal terrorismo fascista. Questo nonostante le sentenze passate in giudicato, che stabiliscono in modo inequivocabile la responsabilità dei neofascisti nella morte di 85 persone e nel ferimento di altre 200". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

"In Fratelli d’Italia, quelle (quindici) sentenze non sono ritenute attendibili. E infatti, nel partito della premier, sono pochi — diciamo quasi nessuno — a definire la matrice della strage come 'neofascista'. La Presidente Meloni, anche oggi, purtroppo compie un atto di revisionismo storico: da capo di governo non condanna il terrorismo nero e non lo fa perché la storia del suo partito — che fu prima il Msi — è legata proprio a quella fase storica drammatica per il paese".