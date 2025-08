Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Quello a cui ho assistito ieri non è stato un omaggio alle vittime, ma un comiaziaccio politico che parlava del presidente del Consiglio, del presidente del Senato, del dl Sicurezza, della separazione delle carriere. Ho sentito poco onorare i morti della strage del 2 agosto e molto fare comizi politici. La mia domanda al governo è: se questo accade, mi autorizzate ad alzarmi e andarmene? Non è stato facile stare su quel palco, per me è stata una giornata complicata ma noi siamo istituzionali anche per chi non lo è". Così la ministra Annamaria Bernini agi Stati generali del Mezzogiorno di Fi.