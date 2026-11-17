

Roma, 17 nov. - (Adnkronos) - “C'è un problema reale che riguarda la debolezza di un format importante sia dal punto di vista economico sia da quello sociale: il bar”. Così Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe-Confcom, durante il 1° Forum del Bar Italiano, promosso da Fipe-Confcom, presso il Palazzo delle Esposizioni a Roma, in occasione del quale è stato presentato il 'Nuovo Galateo del Bar Italiano', un manifesto valoriale che sintetizza l'identità del comparto in sei principi fondamentali e consacra il bar come la casa degli italiani.

“Le statistiche e le ricerche che presentiamo parlano di una diminuzione del 16% dei punti di consumo in 5-6 anni, un dato sintomatico di uno squilibrio”, ha aggiunto. Una difficoltà che, secondo Stoppani, si accompagna anche a una qualità ancora poco diffusa: “L'unica guida che recensisce i bar, il Gambero Rosso, ne considera appena 1.300 rispetto a una platea di oltre 150mila punti di consumo”.

L'obiettivo del Forum, ha spiegato il presidente, è “rivitalizzare il bar per i suoi valori economici, ma anche per quelli sociali”. Per farlo, continua Stoppani “l'unico strumento per cambiare la tendenza è far crescere la qualità: quella del prodotto, dell'offerta e del servizio, ma anche del racconto”. Stoppani ha inoltre richiamato la necessità di affrontare meglio il dibattito sul prezzo del caffè e sui costi dei servizi aggiuntivi: “Nella misura in cui si riesce ad alzare il livello di considerazione del settore, sono attese anche politiche economiche coerenti e lungimiranti per salvaguardare un presidio sociale”.

“Il bar italiano è un modello economico e sociale unico, capace di tenere insieme impresa, lavoro, servizio e comunità, un comparto in profonda trasformazione ed evoluzione, che opera con margini ridotti e con un modello organizzativo che richiede un forte impiego di lavoro. Dietro una tazzina di caffè, un aperitivo o una colazione ci sono imprese, lavoratori e competenze, ma c'è anche un modo tutto italiano di vivere lo spazio pubblico e le relazioni. Con il Forum del Bar italiano, Fipe ha chiamato a Roma l’intera filiera del settore per riflettere sulla sostenibilità del modello italiano, con l’obiettivo di tutelare un pezzo della nostra economia e, allo stesso tempo, un tratto essenziale dello stile di vita italiano”. ha concluso.

