

Roma, 16 set. (Adnkronos) - “Siamo stati al loro fianco ad Agrate e oggi siamo al loro fianco nell’accogliere il risultato di una grande mobilitazione: un primo passo, quello della revoca degli esuberi. Non basta però, andremo avanti: ad Agrate e al comparto servono un piano industriale solido, con investimenti certi e tutela dell’occupazione”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.



