Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Voglio chiedere di questa ultima trovata sulla riconversione del settore auto verso la difesa: a noi pare propaganda allo stato puro, una propaganda che vuole coprire le difficoltà che ci sono del settore ma non si possono risolvere in quella direzione, rinunciando al futuro del settore automotive in Italia e in Europa". Lo ha detto Elly Schlein intervenendo all'audizione del presidente di Stellantis, John Elkann, alla Camera.