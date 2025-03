Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "E' incomprensibile il ritardo sul settore delle batterie e sui sistemi di accumulo, che è il dovere dell'Ue e dell'Italia andare a colmare altrimenti ci stiamo dicendo che non c'è modo di recuperare il gap con la produzione cinese. Noi dobbiamo mettere in campo filiere europee per recuperare questo gap". Lo ha detto Elly Schlein intervenendo all'audizione del presidente di Stellantis, John Elkann, alla Camera.

"Noi stiamo chiedendo un fondo europeo che aiuti il settore, un grande Next Generation Eu per puntare all'autonomia industriale europea. Noi abbiamo fatto 21 proposte concrete, insieme alle altre opposizioni, con una mozione unitaria sull'automotive: la mettiamo a disposizione di questo dibattito. La strada non è quella di abbandonare gli obiettivi di decarbonizzazione. Occorrono investimenti sulle auto elettriche perchè non ci rassegnamo a soccombere alla produzione cinese".