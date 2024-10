Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Forse alla maggioranza di questo governo non è chiaro che il futuro industriale e occupazionale del Paese è nelle loro mani e che invece di operare tagli di quasi 5 miliardi all’automotive dovrebbero mettere in atto una strategia d’urto efficace e urgente affinché l’Italia possa competere ad armi pari con gli altri Paesi europei". Lo dichiara in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle in commissione Industria, Attività produttive Sabrina Licheri.

"La produzione industriale italiana continua a calare da mesi ed è ormai palese che il ministro Urso non sia in grado di gestire questa crisi - aggiunge -. Questa mattina l'audizione dei sindacati di Stellantis in commissione ha portato a un nulla di fatto, con la ciliegina sulla torta messa da John Elkann che ha dato buca non presentandosi". "Questo governo smetta di fare melina. È arrivato il momento che la premier Meloni si occupi in prima persona di questo dossier e che si attivi concretamente per tutelare il settore auto e i posti di lavoro di migliaia di persone", conclude Licheri.