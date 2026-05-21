

Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - Nell’ambito del nuovo piano FaSTLAne 2030, Stellantis "ha stabilito chiari obiettivi finanziari per promuovere una crescita redditizia a lungo termine, accelerare la creazione di valore strutturale, mantenere la flessibilità finanziaria e generare rendimenti sostenibili per gli azionisti". Le cifre presentate in occasione dell'Investor Day odierno prevedono una crescita dei ricavi da 154 miliardi di euro nel 2025 a 190 miliardi entro il 2030 con un margine AOI del 7% entro il 2030, "con miglioramenti significativi nel breve termine". Il flusso di cassa industriale è stimato positivo nel 2027, in crescita fino a 6 miliardi nel 2030 grazie anche a una riduzione dei costi di 6 miliardi entro il 2028 (rispetto al 2025), in ulteriore aumento fino al 2030 grazie al programma di creazione di valore.

Presentando gli obiettivi finanziari il gruppo evidenzia come "queste metriche riflettono un’allocazione disciplinata del capitale, un contributo crescente da parte dei servizi finanziari e un’attenzione rigorosa e a livello aziendale al cliente, supportando al contempo la creazione di valore a lungo termine".

