Roma, 18 dic. -(Adnkronos) - Il Presidente di Stellantis John Elkann ha avuto oggi una cordiale conversazione telefonica con il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. Lo comunica il gruppo, spiegando che John Elkann "ha anticipato al Presidente Fontana la sua partecipazione all'audizione in Parlamento in merito alla convocazione ricevuta, nel rispetto ed in piena coerenza di quanto era stato deciso dall'Assemblea di Montecitorio lo scorso 16 novembre - tramite due mozioni approvate - ed in virtù della chiusura del tavolo Stellantis conclusosi ieri al MIMIT".

Il Presidente Elkann - si conferma da Stellantis - "interverrà nelle commissioni competenti che hanno sottoposto la richiesta in merito alle evoluzioni del settore automotive in Europa ed in Italia".