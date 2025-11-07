Roma, 7 nov (Adnkronos) - "Ministro Urso, ti chiamo nel pomeriggio. Serve un approccio concreto per Transnova e Pomigliano, non ideologico, senza polemiche politiche, per risolvere i problemi". Lo ha detto Giuseppe Conte a L'aria che tira, su La7.
Stellantis: Conte, 'chiamo Urso nel pomeriggio, per Transnova e Pomigliano soluzioni concrete'
7 novembre, 2025 • 12:03
