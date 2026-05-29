

Torino, 29 mag. - (Adnkronos) - In Italia “non ci sarà riduzione di capacità installata”. Cosi’ Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis, che a proposito di una riduzione della capacita’ produttiva in Europa di 800 mila unita’ entro il 2030 annunciata a Detroit in occasione dell’Investor Day ha precisato: “non ci sono azioni in Italia, non c'è nulla che riguarda la capacità produttiva in Italia”.

Incontrando i giornalisti a Torino sul piano strategico FaSTLAne 2030, Cappellano ha poi precisato, che per quando riguarda le unità prodotte in Italia Stellantis non ha mai ufficializzato come target le ipotesi di un milione di vetture di cui si e’ parlato nei mesi scorsi e a proposito dell’andamento attuale ha osservato come “ in un mercato europeo che sostanzialmente è stabile rispetto al 2025 Stellantis sta crescendo in termini di market share". Peraltro, ha aggiunto "in Italia prevediamo di avere una produzione maggiore rispetto allo scorso anno”.

