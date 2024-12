Roma, 8 dic. (Adnkronos) - “Vincono i cattivi, non i buoni, e per di più a volte i cattivi vincono in maniera scandalosa. Al punto che ci può essere un signore che guadagna sempre più tanto più produce danni. Vogliamo parlare di Stellantis? Di una azienda che negli anni non ha fatto altro che ridurre stabilimenti, lavoratori, producendo però ricchezza per gli azionisti e i suoi leader. I cattivi si mimetizzano al punto di apparire l'ordine naturale delle cose", come se "quello che ti viene presentato è senza alternative". Così Fausto Bertinotti, intervenendo alla Festa di Atreju in un dibattito con Paolo Bonolis e Pietrangelo Buttafuoco.