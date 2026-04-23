Roma, 23 apr. - (Adnkronos) - "Nell'ambito della sua normale attività, Stellantis intrattiene discussioni con diversi operatori del settore in tutto il mondo su varie tematiche, sempre con l'obiettivo finale di offrire ai clienti le migliori opzioni di mobilità. L'azienda non commenta le indiscrezioni". Lo afferma un portavoce del gruppo in risposta all'ipotesi riportata da Bloomberg secondo cui Stellantis starebbe valutando la cessione o condivisione di quattro impianti europei (tra cui Rennes, Cassino e Madrid) per limitare la sovraccapacità produttiva a livello continentale.
**Stellantis: azienda, no comment su impianti europei, normale avere dialogo**
23 aprile, 2026 • 12:03
Roma, 23 apr. - (Adnkronos) - "Nell'ambito della sua normale attività, Stellantis intrattiene discussioni con diversi operatori del settore in tutto il mondo su varie tematiche, sempre con l'obiettivo finale di offrire ai clienti le migliori opzioni di mobilità. L'azienda non commenta le indiscrezioni". Lo afferma un portavoce del gruppo in risposta all'ipotesi riportata da Bloomberg secondo cui Stellantis starebbe valutando la cessione o condivisione di quattro impianti europei (tra cui Rennes, Cassino e Madrid) per limitare la sovraccapacità produttiva a livello continentale.