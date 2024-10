Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Il ministro Urso è una sciagura per l'industria italiana dell'auto. L'audizione dei sindacati di Stellantis in commissione ha certificato il suo ruolo non solo inutile ma anche dannoso: dopo aver preso in giro i sindacati al tavolo automotive, ha tagliato il fondo per spostare 4,6 miliardi sull'industria dell'auto a quella della difesa, che è una follia nella follia. Non è un caso se la produzione industriale in Italia cala da 19 mesi consecutivi. Servono misure urgenti, serve un intervento straordinario per salvare e rilanciare l'automotive italiana. Il tavolo convocato per il 14 novembre sarà l'ennesimo buco nell'acqua: la gestione di questo dossier deve passare a palazzo Chigi, la presidente Meloni deve occuparsene direttamente". Lo ha dichiarato la vicepresidente e deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino in una nota.