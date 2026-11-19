

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Starbucks, in partnership con Percassi, licenziatario esclusivo del marchio in Italia, porta la propria 'coffee experience' a Vicolungo the style outlets con l'apertura del quinto punto vendita in Piemonte. Situato in provincia di Novara, tra Milano e Torino e a meno di un'ora dal Lago Maggiore, l'outlet rappresenta una delle principali destinazioni per lo shopping del Nord Italia, con oltre 150 negozi dislocati in oltre 34.000 metri quadrati, una ricca offerta food & beverage e numerosi servizi dedicati a famiglie, turisti e visitatori.

Il nuovo punto vendita si sviluppa su una superficie di 149 metri quadri, a cui si aggiungono 67 metri quadri di dehors. Lo store dispone di 28 posti a sedere interni e 45 nel dehors, offrendo ai visitatori dell'outlet uno spazio dedicato alla pausa e alla scoperta del mondo Starbucks. Elemento centrale del progetto è l'attenzione alla coffee experience, che trova espressione in una serie di installazioni e contenuti pensati per raccontare il caffè, la sua origine e le sue caratteristiche. Lo store ospita infatti tre silos contenenti chicchi di caffè, pensati per avvicinare i clienti alle diverse varietà e all'esperienza di degustazione.

A completare il percorso, un'area dedicata alla scoperta della cultura del caffè e tre opere illustrative dedicate alla pianta del caffè, che contribuiscono a creare uno spazio in cui il prodotto diventa protagonista non solo attraverso la degustazione, ma anche attraverso il racconto delle sue origini e del suo viaggio dal chicco alla tazza. L'apertura di Vicolungo porta a cinque il numero di store Starbucks presenti in Piemonte e vede l'ingresso di 18 nuovi partner, a conferma dell'impegno del brand nel contribuire alla crescita occupazionale dei territori in cui è presente.

"Con l'apertura di Vicolungo continuiamo a rafforzare la presenza di Starbucks in Italia attraverso store capaci di offrire molto più di una semplice pausa caffè - dichiara Vincenzo Catrambone, general manager Starbucks Italia -. Questo nuovo punto vendita è stato progettato per mettere al centro la coffee experience e accompagnare i clienti alla scoperta del mondo del caffè, delle sue origini e delle sue caratteristiche. Attraverso elementi dedicati, come i silos con i chicchi, vogliamo rendere sempre più accessibile la cultura del caffè Starbucks e offrire un'esperienza a tutti coloro che visitano lo store".

"L'arrivo di Starbucks nel nostro centro conferma la forte attrattività di Vicolungo the style outlets anche per i brand internazionali e il nostro costante impegno nel rinnovare e ampliare l'offerta - aggiunge Marco Cicchetti, Center Manager di Vicolungo the style outlets -. Questa nuova apertura arricchisce ulteriormente la proposta food & beverage dell'outlet, offrendo ai nostri clienti non solo una pausa di gusto di qualità, ma anche una vera e propria esperienza immersiva che rende la visita nel centro ancora più piacevole e completa".

