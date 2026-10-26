

(Adnkronos) - Stangata del giudice sportivo di Serie A nei confronti del tecnico del Napoli Massimiliano Allegri dopo l'espulsione nella gara del Maradona contro la Roma e terminata 3-3. Allegri è stato squalificato per due giornate con una ammenda di 10.000 euro. Il tecnico livornese dovrà saltare le sfide esterne con il Monza e la Juventus.

La squalifica del tecnico è arrivata "per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale", scrive il giudice sportivo.

Resta inoltre aperto il caso sulle parole che lo stesso Allegri avrebbe pronunciato nei confronti della Roma dopo la partita che sono finite all'attenzione degli ispettori federali. Intanto il Napoli, "in seguito alla richiesta di accesso agli atti", ha annunciato che "presenterà ricorso per le due giornate di squalifica inflitte a mister Massimiliano Allegri".

"La decisione su mister Allegri sorprende, il Giudice sportivo è stato severo e il ricorso è la strada obbligata. Una volta letta la decisione, è stato immediatamente proposto ricorso con procedura di urgenza avverso la squalifica di 2 giornate oltre all'ammenda inflitta dal giudice sportivo a Massimiliano Allegri in ragione del doppio impegno infrasettimanale e del prossimo week-end della prima squadra del Napoli. Siamo in attesa di estrarre copia del rapporto dell'arbitro del 4º ufficiale di gara e della procura federale che sono le 3 fonti di prova su cui si basa la sanzione irrogata dal giudice di 1º grado", ha spiegato Mattia Grassani, legale del Napoli all'Adnkronos. "Il ricorso verosimilmente verrà discusso tra giovedì e venerdì. In modo tale che se ci dovesse essere una riduzione, Mister Allegri potrebbe scendere in campo in occasione della gara con la Juventus. Questo lo stato del procedimento attualmente in attesa appunto di avere la discovery degli atti ufficiali di gara. Aggiornamenti sono previsti entro sera o, al massimo, domani mattina", ha aggiunto Grassani.

