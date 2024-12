- Quistello, 30 Dicembre 2024 – Ottimizzare la produzione, ridurre i costi e adottare un approccio sostenibile: sono questi gli obiettivi raggiunti da STM -acronimo di Smart Tool Monitoring, il progetto tecnologico sperimentale sviluppato da CEM, azienda di Quistello (Mantova) parte del Gruppo Kärcher, multinazionale tedesca leader mondiale nel settore delle attrezzature e delle soluzioni per la pulizia domestica, professionale e industriale. STM ha ottenuto un cofinanziamento di 126mila euro nell’ambito del Bando IRISS promosso da SMACT Competence Center, rappresentando una sintesi tra innovazione digitale e attenzione alla sostenibilità.

Gli obiettivi del progetto STM erano chiari: monitorare le performance degli stampi per materie plastiche a iniezione e raccogliere i dati in tempo reale. Per poterli raggiungere si è partiti da un dispositivo di base, sviluppato da Matix, spin-off della società IT padovana AzzurroDigitale, che è stato applicato direttamente sui macchinari. Si tratta di una tecnologia basata su sensoristica IoT - Internet of Things - che permette la comunicazione e lo scambio di dati tra oggetti fisici. Questi sensori monitorano l’utilizzo e le perdite di efficienza degli stampi, oltre a parametri di processo quali temperature, pressioni e tempi ciclo. I dati raccolti vengono poi analizzati da una piattaforma software che aiuta a ridurre i costi di gestione degli asset. STM ha visto, oltre alla collaborazione con Matix, anche il supporto tecnico-scientifico dell'Università degli Studi di Padova che ha sviluppato l’algoritmo per determinare lo stato di funzionamento - o di fermo - dello stampo.

Per la realizzazione del progetto si sono susseguite diverse fasi: inizialmente è stata condotta un’analisi dei requisiti per identificare i parametri operativi da monitorare. A seguito di questa prima fase analitica, si è realizzata la progettazionedel dispositivo, che doveva essere adattabile agli stampi di CEM. In una seconda fase, sono stati realizzati i prototipi, che, come anticipato, includevano tecnologie avanzate per il monitoraggio del tempo ciclo, della temperatura, della pressione e del flusso, e sono stati testati in condizioni operative reali. Successivamente è stata implementata la localizzazione indoor e outdoor per tracciare gli stampi all’interno dello stabilimento. Infine, l'ultima fase è stata quella dell’integrazione della raccolta dati all'interno del sistema aziendale, con successiva creazione di una reportistica di business intelligence.

«Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti dal progetto, abbiamo massimizzato la produttività, ridotto gli scarti e ottimizzato le giacenze di magazzino» commenta Mattia Battesini, responsabile dell’area stampaggio plastica e dell’officina manutenzione stamping in CEM. «Ad oggi, con oltre 40 presse e una produzione annua di 30 milioni di pezzi, l’azienda ha implementato STM come parte di una strategia di digitalizzazione e automazione dei processi produttivi. Questo sistema innovativo, oltre ad aver migliorato l’efficienza operativa, ha rappresentato un passo avanti verso una gestione più sostenibile e responsabile delle risorse». E guardando al prossimo futuro dichiara: «Andremo a estendere il monitoraggio a tutto il nostro parco stampi».

Kärcher



Kärcher è una multinazionale tedesca leader a livello mondiale nel settore delle attrezzature e delle soluzioni per la pulizia domestica, professionale ed industriale. CEM Spa è un’azienda manifatturiera facente parte del Gruppo, con sede a Quistello in provincia di Mantova. Fondata nel 1994, ha per oggetto la ricerca, lo sviluppo, la progettazione, la produzione e l’ottimizzazione di apparecchiature per la pulizia e relativi prodotti accessori. I principali prodotti dello stabilimento sono le idropulitrici, le lavavetri, le lavapavimenti per il settore domestico. Alto è il livello di verticalizzazione dei processi produttivi, affiancando all’assemblaggio, processi come la produzione interna di componenti plastici, motori ed elettronica.

● SMACT è il Competence Center nazionale per la digitalizzazione delle imprese italiane, costituito a Nordest in alleanza tra le università del Triveneto, enti di ricerca, enti pubblici di facilitazione e oltre 80 imprese technology ed early adopter. Attraverso un ecosistema di innovazione, SMACT è il partner istituzionale che aiuta le imprese ad avviare e realizzare i loro percorsi di trasformazione digitale e tecnologica. Ascoltando e analizzando le esigenze delle aziende, il Competence Center attiva le migliori competenze per offrire servizi di innovazione, formazione, ricerca e sviluppo.