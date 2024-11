Milano, 12 nov. (Adnkronos) - "Io voglio che San Siro non sia abbattuto, la nuova funzionalità di San Siro non può significare l’abbattimento, per lo meno nella forma ante 1990. Secondo me dovrebbe essere mantenuto, poi capisco le esigenze delle società e credo che un nuovo stadio sia necessario per la città e per lo sport". Lo afferma Ignazio La Russa, presidente del Senato e grande tifoso dell'Inter, a chi gli chiede - a margine di un convegno per i 150 anni dell'avvocatura milanese - cosa ne pensa del progetto dei due stadi.