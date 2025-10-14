

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Questa cerimonia vuol suggellare, anche oggi, il legame imprescindibile tra Santa Sede e Italia e rappresenta un gesto di omaggio nei Suoi confronti da parte dell’intera Italia, a nome della quale –assieme alle istituzioni della Repubblica qui presenti– desidero esprimere sentimenti di affettuosi auguri per l’Alto Magistero che il Conclave Le ha affidato". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'incontro con Leone XIV.

"Lo scorso aprile -ha ricordato il Capo dello Stato- il popolo italiano si è stretto nel cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, che ha lasciato in tutti –credenti e non credenti– un ricordo indelebile. Al contempo, sin dal giorno della Sua elezione, Vostra Santità ha potuto constatare l’ampiezza delle manifestazioni di vicinanza del popolo italiano, che ritrova nella Sua azione, in favore della centralità della persona umana, della pace e del dialogo, valori condivisi e fondanti, che sono anche alla base della nostra Costituzione".

"In questo Anno Santo dedicato alla speranza, sono in gran numero le persone di buona volontà, in Italia e all’estero, che guardano all’autorità morale della Santa Sede, trovando nella Sua azione, e nel Suo incessante impegno a favore dell’umanità intera, motivi per mantenere viva la speranza".

