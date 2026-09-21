

Roma, 21 set. - (Adnkronos) - "La tenuta della reputazione dipende da quanto è stata costruita solidamente nel tempo: una struttura solida regge sicuramente meglio al singolo evento avverso quando, di fronte ad esso, si riesce a comunicare in modo efficace. Questo vale nello sport, nella comunicazione istituzionale e nella politica". Sono le parole di Paolo Grasso, Capo di Gabinetto del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, Sen. Matteo Salvini, partecipando oggi a Roma all’evento organizzato per presentare il diciannovesimo numero del The Corporate Communication Magazine, dal titolo 'Sport e comunicazione. Un nuovo paradigma per la reputazione aziendale', prodotto dall’Osservatorio International Corporate Communication Hub.

A sostegno della sua tesi afferma poi: "Assistiamo sempre più spesso a fenomeni nei quali anche un singolo episodio può compromettere una reputazione costruita nel tempo, soprattutto in un mondo dominato dai social media. Non c'è più scarto temporale tra l'accadimento del fatto, la sua divulgazione e l'effetto che produce su tutti coloro che ne vengono a conoscenza", dice.

Dunque, come comportarsi in questi casi? "Probabilmente la ricetta consiste nell'essere tempestivi nella risposta - afferma - non si tratta, ovviamente, di dare una risposta immediata senza che sia stata prima ben strutturata, ma di cercare di comprendere le cause in tempi rapidi. Occorre inoltre essere chiari: la risposta non deve essere opaca, ma deve spiegare i motivi per cui quell'evento si è verificato e quali sono i rimedi che si intendono mettere in atto", conclude.

