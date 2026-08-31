

Milano, 31 ago. (Adnkronos) - Con l'inizio della nuova stagione di Serie A è tornato uno dei riti più amati e attesi dagli appassionati italiani: l’asta di fantacalcio. Per celebrare questo momento e fornire a tutti gli appassionati gli strumenti per affrontare al meglio la stagione, si è svolto lo scorso sabato 29 agosto, presso il Talent Garden Calabiana di Milano, Fantapatentino, l’evento gratuito promosso da SisalClub in partnership con Fantacalcio. Un vero e proprio ‘ateneo’ del Fantacalcio che ha visto una grande partecipazione di pubblico sia in presenza sia in diretta streaming sul canale YouTube di SisalClub. A guidare i fantallenatori attraverso lezioni, quiz e strategie sono stati il ‘magnifico Rettore’ Pierluigi Pardo e una squadra di esperti e professionisti del settore, tra cui Ludovico Rossini, CarmySpecial, Carmine Cassandra, Ivan Colacino, Alfredo De Vuono e Lisa Offside. La giornata si è sviluppata lungo un percorso formativo a 360 gradi. Le masterclass hanno toccato i temi cruciali della gestione di una rosa: dalle strategie psicologiche per gestire la pressione durante l'asta (a cura di Ludovico Rossini) all'arte tattica dello schieramento della formazione (spiegata da CarmySpecial), fino alla ‘Fenomenologia delle sorprese stagionali’ per scovare i talenti inattesi del campionato.

Non sono mancati momenti di intrattenimento e sfida, come il Fantacalcio Quiz, l'area biliardini, le attivazioni ‘Guess the Fantaplayer’ e la divertente ‘Bacheca del Gufo’. Particolarmente seguito il panel ‘La Top 11 degli esperti’, che ha visto Pardo, Rossini, Lisa Offside e CarmySpecial confrontarsi sulla formazione ideale. Nel tardo pomeriggio, l'attenzione si è spostata sul calcio giocato con la visione collettiva degli anticipi della seconda giornata di Serie A in una speciale ‘Diretta Gol’, accompagnata dall'analisi live dei voti ufficiali di Fantacalcio Pro. A spiegare il valore strategico e lo spirito dell'iniziativa è Raffaela Leoni, Senior Marketing Director di Sisal: “Quest'anno, per la prima volta, con SisalClub abbiamo deciso di dedicare un vero e proprio evento a tutti i fantallenatori: una ‘Scuola di Fantacalcio’ in collaborazione con Fantacalcio. Abbiamo organizzato una giornata incentrata sulla formazione, con masterclass ricche di informazioni utili per diventare dei fantallenatori professionisti. Non è stata però una giornata dedicata soltanto alla formazione - ha sottolineato - ma un evento da vivere insieme con quiz e sfide”. Leoni ha poi evidenziato l'evoluzione della piattaforma editoriale di Sisal e la volontà di posizionarsi al fianco degli appassionati: “Siamo nati diversi anni fa con il calcio e abbiamo costruito con la nostra community una relazione di fiducia.

Ci riconoscono competenza, autorevolezza e qualità dei contenuti. Oggi, però, allarghiamo il nostro sguardo a un universo più ampio di passioni: lo sport a 360 gradi (motori, basket, tennis), ma anche eventi di costume, calcio e fantacalcio. Lo facciamo non soltanto attraverso contenuti, analisi e statistiche - ha spiegato - ma anche con esperienze ed eventi da vivere insieme alla nostra community, proprio all'insegna del nostro payoff ‘Share the fun’, ovvero ‘Condividi il divertimento’. Oggi lo celebriamo con Fantacalcio, nostro partner”. E aggiunge: “Il nostro ruolo è essere supporter di tutti i fantallenatori. Il Fantapatentino è solo la prima delle esperienze che faremo insieme durante questa lunghissima stagione di calcio e fantacalcio”. L'iniziativa non si è conclusa con l'evento dal vivo. “Per permettere anche a chi non ha potuto partecipare di accedere ai contenuti formativi e ricevere il Fantapatentino digitale, si può accedere a questo link https://youtube.com/playlist?list=PLXy1hBBM8S-w&si=30NfnJZCbtC1Wce6 per poi effettuare il test (https://www.sisalclub.it/fantapatentino-test) e ricevere l'attestato", ha specificato Leoni. Sarà possibile ritirare il proprio ‘Fantapatentino’ in formato digitale, inaugurando così ufficialmente la nuova stagione editoriale di SisalClub dedicata allo sport e all'intrattenimento.

