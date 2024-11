(Adnkronos) - Per il quarto anno consecutivo i colleghi e le colleghe di Snaitech hanno potuto candidare e selezionare quattro iniziative che saranno sostenute da Fondazione Snaitech



Milano, 06 novembre 2024 – Creare un impatto sociale positivo e promuovere valori come inclusione e rispetto: questa è la missione di Share 4 Good, il progetto di Corporate Social Responsibility (CSR) di Snaitech che, anche quest’anno, ha coinvolto direttamente i colleghi e le colleghe nella segnalazione e nella scelta di progetti socialmente rilevanti, capaci di contribuire alla costruzione di un futuro più equo e solidale.

Un’iniziativa in continua crescita che, nell’edizione 2024, ha visto un’ampia partecipazione, con la selezione finale di quattro progetti che mettono al centro lo sport come potente leva per favorire inclusione, rispetto e aggregazione che saranno supportati in maniera concreta da Fondazione Snaitech.



Il primo progetto, “Scherma Senza Barriere”, promosso dall’A.S.D. Club Scherma Lucca, mira a rendere la scherma accessibile a tutti. Il sostegno della Fondazione permetterà di offrire un corso di attività ludico-motorie a ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali, preparandoli alla pratica della scherma.



Il secondo progetto selezionato, “Family&Young Pentathlon” dell’Associazione Davide Ciavattini, utilizza lo sport per migliorare il benessere psicofisico delle famiglie e dei bambini affetti da malattie oncoematologiche, in cura presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il torneo includerà cinque attività sportive, scelte per essere accessibili anche a persone con disabilità e adatte a ogni fascia d’età.



“Orienteering: Sport, Natura, Inclusione”, presentato dall’associazione G.S. Capannori, invece promuove la pratica dell’Orienteering con un focus sull’inclusione di ragazzi con disabilità. Attraverso il Trail-Orientamento (Trail-O), una disciplina in cui atleti con disabilità e non competono alla pari, i partecipanti avranno l’opportunità di socializzare ed esplorare l’ambiente naturale.



Infine, “Refuge LGBT+” del Gay Center, attivo dal 2005 nel sostegno alle vittime di discriminazione omotransfobica, è il quarto progetto vincitore. La Fondazione Snaitech contribuirà al supporto delle persone ospiti delle strutture Refuge LGBT+.



Anche quest’anno, Share 4 Good si conferma un’iniziativa centrale nell’impegno di Snaitech per il cambiamento sociale, rafforzando il legame tra l'azienda e il territorio attraverso azioni concrete di solidarietà.

Ad Hoc Communication Advisors

Pietro Cavalletti – Cell. 335 1415577; e-mail: pietro.cavalletti@ahca.it;

Sara Mastrorocco – Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it;