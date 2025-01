Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "È un addio pieno di dolore quello che oggi diamo a Rino Tommasi, veronese di nascita e figura iconica del giornalismo sportivo italiano. Nell'esprimere profondo cordoglio per la sua scomparsa, voglio ricordarlo come una voce familiare per tanti italiani e un commentatore autorevole, che ha saputo raccontare con passione e competenza il tennis e il pugilato, lasciando un'impronta indelebile nella cultura sportiva del nostro Paese. Ai suoi familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene giunga la mia vicinanza". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.