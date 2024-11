Roma, 13 nov. - (Adnkronos) - "E’ importante che ci sia una adesione celere all’aggiornamento dell’impiantistica sportiva, nel 2020 erano stati censiti 77mila impianti, è importante l’omogeneità, per sapere quanti di questi impianti sono ancora in attività, se sono stati chiusi o dismessi. Un focus il ministro voleva metterlo, sul modello Caivano, sugli impianti non ultimati. Invito quindi i Comuni ad aderire quanto prima per avere fotografia esatta e per permettere ai soggetti decisori di avere un quadro e fare le proprie scelte sull’impiantistica sportiva. E’ importante che i singoli comuni aderiscano a questo censimento il prima possibile per creare un ‘piano regolatore’ per lo sport per verificare le carenze, gli impianti che possono essere recuperati e riattivati. Darsi delle priorità è importante per avere una programmazione economica e temporale”. Lo ha detto il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’intesa operativa con l’Anci. Sul tema è intervenuto anche il presidente dell'Anci Roberto Pella che ha sottolineato come "senza una 'cartella clinica' anche il medico migliore ha delle difficoltà ad inquadrare il problema. Per questo serve una sorta di 'cartella clinica' dell'impiantistica sportiva in Italia".