Milano, 4 mar. (Adnkronos) - Un contest che unisce musica e sport, per promuovere l'educazione alimentare tra i più giovani. E' l'iniziativa presentata oggi a Milano da Sport e Salute, in collaborazione con Warner Music Italia. Il contest 'Attiviamoci con l'Arcobaleno in tavola', con testimonial l'icona del volley italiano Andrea Lucchetta, membro del team 'Illumina' di Sport e Salute, si rivolge agli oltre 2 milioni di studenti delle 12mila scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia, già coinvolte dal progetto 'Scuola Attiva' (video).

Nel videoclip del brano 'L'Arcobaleno in tavola', presentato oggi nella sede milanese di Warner Music Italia, Andrea Lucchetta e un gruppo di bambini cantano e ballano, per insegnare in modo divertente ai più piccoli le proprietà nutritive di frutta e verdura. Ispirandosi ai contenuti del videoclip e approfondendo il materiale fornito da Sport e Salute sul tema dell'educazione alimentare, gli oltre 2 milioni di studenti potranno realizzare canzoni, coreografie, video o altre idee creative. I progetti verranno poi valutati dalla giuria composta dai campioni del team 'Illumina'. Le migliori performance, a livello nazionale, regionale e provinciale, saranno pubblicate sui canali ufficiali di Sport e Salute e i vincitori saranno premiati con materiale sportivo per la propria scuola.

"Quello tra sport e musica è un connubio veramente importante, in grado di coinvolgere dai giovani agli anziani", ha detto l'amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris alla presentazione del contest 'Attiviamoci con l'Arcobaleno in tavola'. "Sport e Salute - ha ricordato - ha il grande obiettivo di promuovere lo sport in Italia, pensandolo innanzitutto come health and fitness. Per farlo, ha bisogno di alleanze forti", come quella con Warner Music Italia.

"Il progetto 'Attiviamoci con l'Arcobaleno in tavola' ci ha subito entusiasmati, perché ne condividiamo il sentiment e i temi. Si parla di sport, di giovani, di salute, di passione e di benessere. Quindi ci è sembrata una bella idea quella di utilizzare un messaggio universale come quello della musica, per parlare ai giovani", ha detto Raffaele Razzini, Vp Finance & Cfo di Warner.

"La cosa più entusiasmante e che illumina è vedere un bambino che sorride", ha commentato dopo la presentazione del videoclip Andrea Lucchetta, spiegando che il contest "fortemente voluto da Sport e Salute è inclusivo ed è in grado di far divertire e ballare, senza schiacciare l'autostima del bambino, ma stimolando la sua creatività".

Il contest 'Attiviamoci con l'Arcobaleno in tavola', promosso in collaborazione con il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, rientra nell'ambito di 'Scuola Attiva', l'iniziativa di Sport e Salute e del ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con il ministro per lo Sport e i Giovani che promuove l'attività motoria e fisica nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia.