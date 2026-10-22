

Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - All'iniziativa per l'avvio dei lavori di ristrutturazione di una palestra e di un campo di calcio all'interno del carcere di Rebibbia a Roma, è intervenuto anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. "Quella di oggi è un'iniziativa importante che fa parte di una strategia che da quattro anni stiamo cercando di portare avanti", ha esordito il titolare del dicastero. Un lavoro che, come sottolinea ai cronisti presenti, "non riguarda soltanto gli istituti penitenziari ma la società civile in senso generale".

"Il bando sport di tutti - ha proseguito Abodi -, prevede da diversi anni interventi che abbiamo portato avanti insieme a Sport e Salute in 60 istituti penitenziari, 13 carceri minorili e 25 comunità di accoglienza per minori". Una politica mirata nel recupero della persona attraverso lo sport che rappresenta la dimostrazione, come rimarca il ministro, che "c'è una strategia che si collega con quello che facciamo per tutti, ovvero i 1543 playground per i comuni del Sud sotto i 10.000 abitanti; di 85 per i Comuni di grandi città; nelle periferie dove c'è bisogno di maggiore presenza dello sport".

Progetti che si vanno poi a sommare a quelli di Caivano che il governo ha promosso e che, come dice il ministro, sono "una strategia complessiva che punta a garantire lo sport per tutti come recita la Costituzione". "Insieme alle Regioni e i Comuni, stiamo cercando di armonizzare le misure per le famiglie meno agiate e la moltiplicazione degli impianti sportivi gratuiti va esattamente in questa direzione - ha continuato -. Gli investimenti che stiamo facendo, in particolare il ministro Valditara sulle palestre scolastiche con un miliardo di euro, va esattamente nella direzione dello sport gratuito per tutti”.

