Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “Il presidente della Camera, terza carica dello Stato, ha il dovere di rappresentare il Parlamento, non fare il passacarte del governo”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi intervenendo in Aula.

“Non si è mai verificato che sul Question Time il governo si rifiutasse di venire in aula a rispondere su questioni di urgenza e di importanza per il Paese. Sarebbe gravissimo se passasse il principio che il governo può decidere quando venire o non venire a riferire in Parlamento senza che il presidente della Camera possa in alcun modo esercitare un ruolo o incidere in quella che è l'interlocuzione che ci deve essere tra il potere legislativo e il potere esecutivo. Vorrebbe dire che il governo da qui avanti potrebbe non venire mai".

"E questo - sottolinea - non è un problema per le opposizioni, è un problema per il Paese, perché i cittadini hanno diritto di sapere se il governo italiano spia giornalisti e attivisti politici che sono avversari di questo governo. Perché è una questione democratica. Ed è ancora più grave che il governo italiano si permetta di dire che è secretato tutto quello che riguarda un contratto di accesso a dati così sensibili come quelli dei nostri cellulari in uso per le procure. Cosa vuol dire? Che adesso il potere esecutivo secreta tutto quello che riguarda la magistratura, un altro potere dello Stato? Siamo all'impazzimento democratico, siamo alla violazione dei principi base della Costituzione”, conclude.