

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “Le varie forme dello spettacolo, da quelle più note dei grandi teatri o delle grandi sale cinematografiche, a quelle più quotidiane e vicine direttamente, come lo spettacolo dal vivo, sono tutte espressioni di una ricchezza culturale preziosa per il nostro Paese. E questo è particolarmente importante in questo periodo, in cui tanti aspetti accentuano l’importanza dello spettacolo e, quindi, il carattere di investimento che rappresenta per la nostra Repubblica". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il Consiglio direttivo dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) in occasione dell'80/mo anniversario della fondazione.

