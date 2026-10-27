

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Comprendere gli equilibri internazionali per proteggere gli investimenti, rafforzare la sicurezza delle filiere e orientare le strategie aziendali. È il tema dell’incontro “La geopolitica del rischio e le imprese”, promosso dalla Fondazione Aises Ets e dalla Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi”, in programma oggi alle ore 15 nella Sala del Parlamentino del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in via Molise 2, a Roma.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Federico Eichberg, capo di Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Seguiranno la presentazione di Valerio De Luca, presidente della Fondazione Aises Ets e direttore della Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi”, e la lectio magistralis di Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri NexTech e vicepresidente di Mundys, dedicata al rapporto tra trasformazione degli equilibri globali, sicurezza economica e competitività delle imprese.

''Il rischio geopolitico è ormai una variabile strutturale delle strategie aziendali. Le decisioni su dove investire, come organizzare le filiere e quali mercati presidiare richiedono una lettura degli equilibri politici e di sicurezza. Per le imprese, integrare questa analisi nella governance significa proteggere il valore e individuare nuove opportunità'', afferma Massolo.



Dalle tensioni commerciali alla sicurezza energetica, dalla competizione tecnologica alla vulnerabilità delle infrastrutture, il confronto metterà a fuoco le competenze necessarie per operare in uno scenario segnato da interdipendenze e incertezza. Una sfida che riguarda direttamente il sistema produttivo italiano e la sua capacità di mantenere una presenza competitiva sui mercati internazionali.

''La qualità delle decisioni dipende dalla capacità di comprendere il contesto nel quale si opera. Formare la classe dirigente significa fornire strumenti per distinguere i segnali dal rumore, valutare le dipendenze strategiche e riconoscere per tempo le vulnerabilità. La formazione è un’infrastruttura della sicurezza economica nazionale: consente alle imprese di governare il rischio e costruire il futuro'', sottolinea De Luca.

Interverrà Alfio Rapisarda, Head of Global Security di Eni. La moderazione sarà affidata a Simona Branchetti, giornalista Mediaset. L’iniziativa si inserisce nell’impegno della Fondazione Aises e della Spes Academy per una formazione che colleghi analisi geopolitica, cultura della sicurezza e responsabilità di governo delle organizzazioni, favorendo il dialogo tra istituzioni e imprese.



