

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "In uno scenario geopolitico segnato da gravi tensioni, il dominio dello Spazio vede crescere la propria importanza giorno dopo giorno a garanzia della sicurezza degli Stati, delle persone e delle infrastrutture. Per questo motivo, il nostro Paese è intervenuto in materia in modo ampio e articolato. Molta strada è stata percorsa sinora, ma un lungo cammino resta ancora da compiere. Nei prossimi anni si renderà indispensabile rafforzare sempre più l’impegno politico, giuridico e tecnologico per garantire al nostro Paese un ruolo di primo piano nel dominio spaziale e in tutti i settori correlati". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo al convegno 'La governance dello spazio' organizzato nell'Aula dei Gruppi parlamentari.

