

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Il 4° Forum Space & Blue, dedicato al tema 'Valore e nuovi scenari per l’Italia', prosegue il percorso avviato, rafforzando il dialogo tra Economia dello Spazio, Economia del Mare e Underwater Economy. Nel corso dell’evento sono stati presentati i primi cinque progetti selezionati nell’ambito del bando Space and Blue, nato come progetto pilota dell’Agenzia Spaziale Italiana in attuazione della Convenzione tra il Mimit e l'Asi nell'ambito delle iniziative a supporto della Space Economy, che ha al momento a disposizione risorse complessive pari a 5 milioni di euro. Il bando ha registrato un significativo interesse da parte del sistema nazionale, con quasi 30 proposte presentate, 24 ammesse in graduatoria e il coinvolgimento di oltre 90 operatori economici, espressione di competenze industriali, tecnologiche e scientifiche distribuite sul territorio nazionale. I cinque progetti selezionati affrontano ambiti di frontiera che spaziano dall’integrazione tra sistemi spaziali e infrastrutture marittime allo sviluppo di piattaforme autonome e cooperative, dalla sensoristica avanzata alla robotica e all’intelligenza artificiale, fino a nuove soluzioni per la connettività e l’utilizzo delle tecnologie spaziali in ambiente marino e subacqueo.

Insieme rappresentano cinque direttrici tecnologiche:• THALASSaaS: integrazione dei dati e Digital Twin del mare.• CATCH: robotica e recupero dei sistemi spaziali.• BLUE-ORBIT: infrastrutture sperimentali e monitoraggio ambientale.• ULISSE: connettività tra spazio e dominio subacqueo.• NEREIDE: navigazione autonoma e cooperazione tra droni subacqueiI 5 progetti progetti selezionati: THALASSaaS – Progetto RAISE ScarlTwins for Harbour and Littoral Areas monitoring using Sea, Subsea and Satellite infrastructures as a ServiceSviluppa una piattaforma digitale integrata che connette il dominio sottomarino, la superficie marina e lo spazio, attraverso reti di comunicazione, sensori e intelligenza artificiale. Basata su Digital Twin 5D, la soluzione integra dati provenienti da sensori subacquei, piattaforme marittime e satelliti per supportare il monitoraggio e la gestione del mare, con applicazioni nella sicurezza della navigazione, nella gestione portuale e nel controllo delle infrastrutture marine.CATCH – Progetto IDSCATCH -- Cooperative Autonomous Trajectory Control for space-based Homing and maritime recovery (Controllo autonomo cooperativo della traiettoria per operazioni di rientro spaziale e recupero marittimo)Sviluppa strumenti di simulazione e validazione per preparare il recupero in mare di sistemi spaziali riutilizzabili, con particolare riferimento agli stadi dei lanciatori. Attraverso robotica, intelligenza artificiale e controllo autonomo, il progetto sperimenta il coordinamento tra piattaforme navali e sistemi spaziali nelle fasi di avvicinamento e rendez-vous, contribuendo allo sviluppo di capacità tecnologiche trasferibili anche alla robotica marittima e subacquea.



BLUE-ORBIT – Progetto CRASInfrastruttura dimostrativa spazio-mare per comunicazioni IoT, monitoraggio ambientale e autonomia cooperativa di piattaforme marine a energia rinnovabileRealizza una piattaforma nazionale di sperimentazione che integra tecnologie spaziali e marittime per il monitoraggio ambientale e lo sviluppo di sistemi autonomi e connessi. Il progetto combina un segmento marino, dedicato all'acquisizione di misure ambientali e alla sperimentazione di piattaforme autonome, con un segmento spaziale basato su CubeSat e tecnologie IoT e di osservazione della Terra. L'infrastruttura modulare e riutilizzabile potrà supportare lo sviluppo di nuove applicazioni per la Blue Economy.ULISSE – Progetto TAS-IUnderwater Layered IoT in a Secure SATCOM EcosystemSviluppa un sistema di comunicazione integrato tra satelliti e piattaforme subacquee, con l'obiettivo di estendere la connettività al dominio underwater e abilitare la Internet of Underwater Things (IoUT). Attraverso satelliti in orbita bassa e gateway galleggianti, il progetto realizza un ponte di comunicazione tra sensori e veicoli subacquei e le reti satellitari. Le applicazioni riguardano il monitoraggio ambientale, la protezione delle infrastrutture critiche sottomarine e le comunicazioni sicure.

NEREIDE – Progetto DRASS GaleazziNEtwork per la Resilienza e l’Esplorazione Integrata tra spazio e fonDalE marinoSviluppa un sistema per la navigazione autonoma e il coordinamento cooperativo di flotte di droni subacquei, destinati alla sorveglianza e al monitoraggio delle infrastrutture critiche sottomarine. Integrando tecnologie di navigazione indipendenti dal segnale satellitare, localizzazione multi-veicolo e algoritmi di intelligenza artificiale per la gestione delle missioni, il progetto punta a migliorare l'autonomia, l'efficienza e la sicurezza delle operazioni subacquee. La sperimentazione è prevista presso il test bed di Nemi.La presentazione dei progetti rappresenta un primo risultato concreto del percorso Space & Blue e testimonia il potenziale dell’intervento pubblico nel favorire nuove connessioni tra ricerca, industria e istituzioni, mobilitando competenze nazionali e aprendo prospettive di sviluppo per un ecosistema tecnologico e industriale integrato tra spazio e mare.

